Animation tir à l’arc Masevaux-Niederbruck
jeudi 6 août 2026 · Masevaux-Niederbruck
Informations pratiques
Masevaux-Niederbruck
Animation tir à l’arc
14 rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 17:00:00
fin : 2026-08-13 18:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13
Venez découvrir le tir à l’arc avec Jérémy. Activité ouverte à tous sur réservation par téléphone.
Venez découvrir le tir à l’arc avec Jérémy. Activité ouverte à tous sur réservation par téléphone. .
14 rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 83 94 info@masevaux-camping.com
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English :
Come discover archery with Jérémy. This activity is open to everyone by phone reservation.
L’événement Animation tir à l’arc Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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