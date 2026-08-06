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AGENDA · Masevaux-Niederbruck

Animation tir à l’arc Masevaux-Niederbruck

jeudi 6 août 2026 · Masevaux-Niederbruck

Animation tir à l’arc Masevaux-Niederbruck

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
14 rue du Stade
Ville
68290 Masevaux-Niederbruck
Département
Haut-Rhin
Tarif

Masevaux-Niederbruck

Animation tir à l’arc

14 rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 17:00:00
fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13

Venez découvrir le tir à l’arc avec Jérémy. Activité ouverte à tous sur réservation par téléphone.
Venez découvrir le tir à l’arc avec Jérémy. Activité ouverte à tous sur réservation par téléphone.   .

14 rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 83 94  info@masevaux-camping.com

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English :

Come discover archery with Jérémy. This activity is open to everyone by phone reservation.

L’événement Animation tir à l’arc Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach

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