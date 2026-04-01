Animation Tournoi de Lancer de Haches Mixte en Solo LA FURIE Trégueux
Animation Tournoi de Lancer de Haches Mixte en Solo LA FURIE Trégueux vendredi 10 avril 2026.
Trégueux
Animation Tournoi de Lancer de Haches Mixte en Solo
LA FURIE 4 Rue Hélène Boucher Trégueux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 19:00:00
fin : 2026-04-10 21:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Tournoi de lancer de haches en solo, mixte. Pas de niveau requis, juste de la bonne humeur et du fair-play !
Spécificité du mois d’avril un désavantage sera imposé de façon aléatoire à chaque joueur !
Sur inscription auprès de la Furie Room. .
LA FURIE 4 Rue Hélène Boucher Trégueux 22950 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 57 83 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Animation Tournoi de Lancer de Haches Mixte en Solo Trégueux a été mis à jour le 2026-04-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Trégueux (Côtes-d'Armor)
- Spectacle Au Mauvais Endroit, Au Mauvais Moment Bleu Pluriel Trégueux 11 avril 2026
- Visite Guidée Atelier du Chocolatier Johann Dubois Trégueux 23 avril 2026
- Spectacle Cie Du Bonjour A la Une ! Bleu Pluriel Trégueux 28 avril 2026
- Journée Fête des Mots Familiers Place de l’Eglise Trégueux 29 avril 2026
- Spectacle Festival Marionnet’Ic MoJurZiKong Place de l’Eglise Trégueux 29 avril 2026