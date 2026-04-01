Animation Tournoi de Lancer de Haches Mixte en Solo LA FURIE Trégueux

Trégueux

Animation Tournoi de Lancer de Haches Mixte en Solo

LA FURIE 4 Rue Hélène Boucher Trégueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10 21:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Tournoi de lancer de haches en solo, mixte. Pas de niveau requis, juste de la bonne humeur et du fair-play !

Spécificité du mois d’avril un désavantage sera imposé de façon aléatoire à chaque joueur !

Sur inscription auprès de la Furie Room. .

LA FURIE 4 Rue Hélène Boucher Trégueux 22950 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 57 83 65

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English :

L’événement Animation Tournoi de Lancer de Haches Mixte en Solo Trégueux a été mis à jour le 2026-04-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme