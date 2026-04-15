Turquant

Animation week-end les chaises métissées

Rue Château gaillard Turquant Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:30:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Les chaises métissées sont des vieux modèles, récupérés dans des brocantes ou apportés par des clients, qui retrouvent une nouvelle vie entre des mains expertes.

Une explosion de couleurs et de matière redonne à votre siège une seconde vie et du peps à votre décoration.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 15 au dimanche 16 août 2026 de 10h30 à 19h. .

Rue Château gaillard Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 37 43 laboutiquemetiersdart@gmail.com

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English :

Métissée chairs are old models, salvaged from flea markets or brought in by customers, which are given a new lease of life in expert hands.

L’événement Animation week-end les chaises métissées Turquant a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME