Les Mardis des Arts et du Vin #6 Turquant
mardi 11 août 2026 · Turquant
Informations pratiques
Turquant
Les Mardis des Arts et du Vin #6
Rue Château Gaillard Turquant Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11 21:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Chaque mardi, un lieu d’exposition s’associe avec un vigneron situé à Turquant, pour vous présenter leurs productions.
Ce mardi, rendez-vous à La maison d’à côté.
Le participant est le suivant domaine du Fondis.
PRECISIONS HORAIRES
Mardi 11 août 2026 de 18h à 21h. .
Rue Château Gaillard Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 87 37 39 65
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English :
Every Tuesday, an exhibition space partners with a winemaker based in Turquant to showcase their wines.
L’événement Les Mardis des Arts et du Vin #6 Turquant a été mis à jour le 2026-07-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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