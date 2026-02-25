Domaine Filliatreau Instants Filliatreau Turquant

Domaine Filliatreau Instants Filliatreau

Route de Montsoreau Turquant Maine-et-Loire

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

2026-08-21

Vivez une soirée conviviale et gourmande, ouverte à tous familles, amis, enfants et grands ! Laissez-vous séduire par le talentueux Cédric Lambert et savourez les fouées artisanales du Père Fouée T’art.

Profitez d’une parenthèse de détente en plein air sur le site troglodyte de la Grande Vignolle.

Le principe est simple on s’installe autour d’une table, on déguste les cuvées du domaine et on se laisse porter par la douceur de vivre saumuroise !

Au programme, c’est l’authenticité qui prime Le Père fouée t’art prépare ses célèbres fouées au four à bois, tandis que Cédric Lambert, un magicien-accordéoniste, déambule parmi vous pour ponctuer la soirée de note de musique surprises !

Un rendez-vous chaleureux et sans artifice pour savourer le terroir entre amis ou en famille.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 21 août 2026 de 18h à 23h. .

Route de Montsoreau Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 16 44 grandevignolle@filliatreau.fr

English :

Enjoy a convivial, gourmet evening, open to all: families, friends, children and adults! Let yourself be seduced by the talented Cédric Lambert and savor the artisanal fouées of Père Fouée T?art.

