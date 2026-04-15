Turquant

Animation week-end Créa P’tits clous

Rue Château gaillard Turquant Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez rencontrer un univers très particulier peuplé de personnages hauts en couleurs.

Créa P’tits clous vous emmène dans un monde bienveillant, sensible qui réveille nos souvenirs d’enfance. Une exposition à ne vraiment pas manquer !

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 18 au dimanche 19 juillet 2026 de 10h30 à 19h. .

Rue Château gaillard Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 37 43 laboutiquemetiersdart@gmail.com

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English :

Come and meet a very special world of colorful characters.

L’événement Animation week-end Créa P’tits clous Turquant a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME