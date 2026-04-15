Animation week-end Créa P’tits clous Turquant
Animation week-end Créa P’tits clous Turquant samedi 18 juillet 2026.
Turquant
Animation week-end Créa P’tits clous
Rue Château gaillard Turquant Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Venez rencontrer un univers très particulier peuplé de personnages hauts en couleurs.
Créa P’tits clous vous emmène dans un monde bienveillant, sensible qui réveille nos souvenirs d’enfance. Une exposition à ne vraiment pas manquer !
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 18 au dimanche 19 juillet 2026 de 10h30 à 19h. .
Rue Château gaillard Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 37 43 laboutiquemetiersdart@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and meet a very special world of colorful characters.
L’événement Animation week-end Créa P’tits clous Turquant a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Turquant (Maine-et-Loire)
- Circuit Gravel N°10 Variante Turquant Turquant Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Circuit équestre entre Anjou et Touraine Turquant Maine-et-Loire 1 mai 2026
- UN TENDRE COEUR DE PIERRE Turquant Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Sentier découverte Turquant, un tendre cœur de pierre Turquant Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Circuit VTT Vignes et coteaux du Saumur-Champigny Turquant Maine-et-Loire 1 mai 2026