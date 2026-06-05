Turquant

Rendez-vous vigneron

Rue Château-Gaillard Turquant Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:30:00

fin : 2026-07-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Cet été l’Office de Tourisme vient à votre rencontre, accompagné par un vigneron, sur le Village Métiers d’Art de Turquant.

Lundi 13 juillet 2026 de 10h30 à 12h, venez nous rencontrer à Turquant, nous serons à votre disposition pour vous répondre à vos questions et vous apporter les meilleurs conseils pour vos vacances !

Nous serons installés rue Château-Gaillard devant la Boutique Métiers d’Art, et serons en compagnie du Château de Parnay.

Le vigneron vous présentera les formules de visite possibles de son domaine, et vous dégusterez une de ses cuvées.

Un agréable moment de rencontre, d’échange et de convivialité !

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 13 juillet 2026 de 10h30 à 12h. .

Rue Château-Gaillard Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 infos@ot-saumur.fr

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English :

This summer, the Tourist Office is coming to meet you, accompanied by a winemaker, at Turquant’s Village Métiers d’Art.

L’événement Rendez-vous vigneron Turquant a été mis à jour le 2026-06-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME