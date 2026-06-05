Maohi Fest Turquant
Maohi Fest Turquant vendredi 7 août 2026.
Turquant
Maohi Fest
Port de Turquant Turquant Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09
Ce festival est un moment de partage et de découverte de la culture Polynésienne à travers les plats traditionnels, les danses, la musique, dans une ambiance festive avec soirée bringue, des initiations de danses, pirogues et des ateliers créatifs
Retrouvez différents groupes de danses et musiciens, un espace enfant et un espace bien-être avec prothésiste ongulaire, tressage cheveux, barber et masseuse.
Festival organisé par la team Maohi du 49.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 7 août 2026 de 18h à 0h.
Samedi 8 août 2026 de 10h à 0h.
Dimanche 9 août 2026 de 10h à 18h. .
Port de Turquant Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 37 60 06 42 marjory.breliere@orange.fr
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English :
This festival is a time for sharing and discovering Polynesian culture through traditional dishes, dances and music, in a festive atmosphere with a binge evening, dance and pirogue initiations and creative workshops
L’événement Maohi Fest Turquant a été mis à jour le 2026-06-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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