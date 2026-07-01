Le p’tit pique-nique de Turquant Turquant
dimanche 26 juillet 2026 · Turquant
Informations pratiques
Turquant
Le p’tit pique-nique de Turquant
Turquant Maine-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:30:00
fin : 2026-07-26 15:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Rendez-vous au p’tit pique-nique de Turquant, organisé par Turqu’envie et préparé par les restaurateurs et les vignerons de Turquant.
Le plateau pique-nique comprend des champignons à la grecque, des fouées avec assortiment de charcuterie & fromages, et des tartes aux pommes tapées.
Possibilité de repas végératien, sur demande.
Dans une ambiance musicale et à proximité des troglodytes, vous pourrez ensuite profiter des boutiques d’artisans.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 26 juillet 2026 de 11h30 à 15h.
Repas servi à 12h. .
Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 87 37 39 65
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English :
Join us for the little picnic in Turquant, organized by Turqu’envie and prepared by Turquant’s restaurant owners and winemakers.
L’événement Le p’tit pique-nique de Turquant Turquant a été mis à jour le 2026-07-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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