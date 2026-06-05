Turquant

Rendez-vous vigneron

Rue Château-Gaillard Turquant Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:30:00

fin : 2026-08-10 12:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Cet été l’Office de Tourisme vient à votre rencontre, accompagné par un vigneron, sur le Village Métiers d’Art de Turquant.

Lundi 10 août 2026 de 10h30 à 12h, venez nous rencontrer à Turquant, nous serons à votre disposition pour vous répondre à vos questions et vous apporter les meilleurs conseils pour vos vacances !

Nous serons installés rue Château-Gaillard devant la Boutique Métiers d’Art, et serons en compagnie du Domaine des Varannes (des Verchers-sur-Layon).

Le vigneron vous présentera les formules de visite possibles de son domaine, et vous dégusterez une de ses cuvées.

Un agréable moment de rencontre, d’échange et de convivialité !

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 10 août 2026 de 10h30 à 12h. .

Rue Château-Gaillard Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 infos@ot-saumur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, the Tourist Office is coming to meet you, accompanied by a winemaker, at Turquant’s Village Métiers d’Art.

L’événement Rendez-vous vigneron Turquant a été mis à jour le 2026-06-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME