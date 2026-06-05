Rendez-vous vigneron Turquant
Rendez-vous vigneron Turquant lundi 10 août 2026.
Turquant
Rendez-vous vigneron
Rue Château-Gaillard Turquant Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:30:00
fin : 2026-08-10 12:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Cet été l’Office de Tourisme vient à votre rencontre, accompagné par un vigneron, sur le Village Métiers d’Art de Turquant.
Lundi 10 août 2026 de 10h30 à 12h, venez nous rencontrer à Turquant, nous serons à votre disposition pour vous répondre à vos questions et vous apporter les meilleurs conseils pour vos vacances !
Nous serons installés rue Château-Gaillard devant la Boutique Métiers d’Art, et serons en compagnie du Domaine des Varannes (des Verchers-sur-Layon).
Le vigneron vous présentera les formules de visite possibles de son domaine, et vous dégusterez une de ses cuvées.
Un agréable moment de rencontre, d’échange et de convivialité !
PRECISIONS HORAIRES
Lundi 10 août 2026 de 10h30 à 12h. .
Rue Château-Gaillard Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 infos@ot-saumur.fr
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English :
This summer, the Tourist Office is coming to meet you, accompanied by a winemaker, at Turquant’s Village Métiers d’Art.
L’événement Rendez-vous vigneron Turquant a été mis à jour le 2026-06-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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