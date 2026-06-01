Turquant

Concert blues rock Bourbon 49%

Turquant Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Bourbon 49%, 4 musiciens Saumurois qui rendent hommage au blues rock du légendaire guitariste irlandais Rory Gallagher au travers de reprises électriques et acoustiques représentatives de la diversité et de la richesse de son répertoire.

Concert IMLI organisé par les Ligériens de Coeur, Association loi 1901 sans but lucratif, reconnue d’intérêt général.

Groupe de bénévoles composé de femmes et d’hommes de toutes tranches d’âge.

L’ambition de l’association est de développer l’économie sociale et solidaire et de porter des projets de développement durable.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 6 juin 2026 de 19h à 23h. .

Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 87 12 20 imli@ligeriensdecoeur.fr

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English :

Bourbon 49%, 4 musicians from Saumur who pay tribute to the blues rock of legendary Irish guitarist Rory Gallagher with electric and acoustic covers that reflect the diversity and richness of his repertoire.

L’événement Concert blues rock Bourbon 49% Turquant a été mis à jour le 2026-05-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME