Grande fête de la fleur de Vigne et des vins de Saumur Turquant
Grande fête de la fleur de Vigne et des vins de Saumur Turquant dimanche 7 juin 2026.
Turquant
Grande fête de la fleur de Vigne et des vins de Saumur
Turquant Maine-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
La Commanderie du Taste Saumur organise sa 4ème Grande Fête de la Fleur de Vigne !
Au programme
– 9h marche ludique de 5 km dans les vignes, commentée par les vignerons.
– 12h apéritif
– 12h45 intronisations par la commanderie
– 13h30 déjeuner champêtre.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 7 juin 2026. .
Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 86 05 91 tastesaumur@gmail.com
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English :
The Commanderie du Taste Saumur is organizing its 4th Grande Fête de la Fleur de Vigne!
L’événement Grande fête de la fleur de Vigne et des vins de Saumur Turquant a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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