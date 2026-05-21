Turquant

Grande fête de la fleur de Vigne et des vins de Saumur

Turquant Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

La Commanderie du Taste Saumur organise sa 4ème Grande Fête de la Fleur de Vigne !

Au programme

– 9h marche ludique de 5 km dans les vignes, commentée par les vignerons.

– 12h apéritif

– 12h45 intronisations par la commanderie

– 13h30 déjeuner champêtre.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 7 juin 2026. .

Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 86 05 91 tastesaumur@gmail.com

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English :

The Commanderie du Taste Saumur is organizing its 4th Grande Fête de la Fleur de Vigne!

L’événement Grande fête de la fleur de Vigne et des vins de Saumur Turquant a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME