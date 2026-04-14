Visite Champignonnière du Saut aux Loups, Champignonnière du Saut aux Loups, Turquant

Visite Champignonnière du Saut aux Loups 1 – 7 juin Champignonnière du Saut aux Loups Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T10:00:00+02:00 – 2026-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

De la cave à l’assiette ! Le site troglodytique du Saut aux Loups se trouve à mi-coteau sur la rive sud de la Loire, à Montsoreau.

Importante carrière à tuffeau exploitée du XVIe au XIXe, elle devint ensuite un site de culture de champignons qui, depuis trente ans, est ouvert aux visiteurs. Le parcours de 500 mètres vous permettra de comprendre le travail du tuffeau et la culture des champignons.

Champignonnière du Saut aux Loups Route de Saumur 49730 Montsoreau Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lesautauxloups@gmail.com »}]

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