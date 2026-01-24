Les Arts du Feu Turquant
Les Arts du Feu Turquant samedi 12 septembre 2026.
Les Arts du Feu
Turquant Maine-et-Loire
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
2026-09-12
Art vivant et créations enflammées sont à l’honneur dans le village des métiers d’Art de Turquant !
Programme à venir.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 12 au dimanche 13 septembre 2026. .
Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 37 43 laboutiquemetiersdart@gmail.com
English :
Live art and fiery creations are the order of the day in Turquant’s arts and crafts village!
