Les Arts du Feu

Turquant Maine-et-Loire

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

2026-09-12

Art vivant et créations enflammées sont à l’honneur dans le village des métiers d’Art de Turquant !

Programme à venir.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 12 au dimanche 13 septembre 2026. .

Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 37 43 laboutiquemetiersdart@gmail.com

English :

Live art and fiery creations are the order of the day in Turquant’s arts and crafts village!

