Informations pratiques

Centrès

Animations à Centrès

Centrès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Week-end festif à Centrès !

Vendredi

20h repas dansant animé par Guillaume Fabre

Samedi

08h vide-grenier (emplacement gratuit) & randonnées pédestre et VTT

11h exposition de voitures anciennes

15h concours de pétanque en doublettes .

Centrès 12120 Aveyron Occitanie +33 6 23 57 64 42

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English :

A Festive Weekend at %E0 Centr%E8s!

L’événement Animations à Centrès Centrès a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)