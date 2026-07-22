UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Centrès

Animations à Centrès Centrès

vendredi 14 août 2026 · Centrès

Animations à Centrès Centrès

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Ville
12120 Centrès
Département
Aveyron
Tarif

Centrès

Animations à Centrès

Centrès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-14

Week-end festif à Centrès !
Vendredi
20h repas dansant animé par Guillaume Fabre
Samedi
08h vide-grenier (emplacement gratuit) & randonnées pédestre et VTT
11h exposition de voitures anciennes
15h concours de pétanque en doublettes   .

Centrès 12120 Aveyron Occitanie +33 6 23 57 64 42 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Festive Weekend at %E0 Centr%E8s!

L’événement Animations à Centrès Centrès a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Centrès (Aveyron)