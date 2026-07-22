AGENDA · Centrès
Animations à Centrès Centrès
vendredi 14 août 2026 · Centrès
Informations pratiques
Centrès
Animations à Centrès
Centrès Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
Week-end festif à Centrès !
Vendredi
20h repas dansant animé par Guillaume Fabre
Samedi
08h vide-grenier (emplacement gratuit) & randonnées pédestre et VTT
11h exposition de voitures anciennes
15h concours de pétanque en doublettes .
Centrès 12120 Aveyron Occitanie +33 6 23 57 64 42
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English :
A Festive Weekend at %E0 Centr%E8s!
L’événement Animations à Centrès Centrès a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)