Visite du château médiéval de Taurines, Château de Taurines, Centrès

Informations pratiques

Visite du château médiéval de Taurines 19 et 20 septembre Château de Taurines Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le château de Taurines

Construit au XIIIe siècle, le château médiéval de Taurines est transformé au fil du temps en résidence Renaissance. Les seigneurs de Taurines, qui évoluaient parmi les plus hautes strates du Rouergue, le délaissent peu à peu. Commence alors un lent abandon, accéléré par la ruine partielle du château et les pillages des XIXe et XXe siècles.

De 1952 à 1981, le château appartient à plusieurs propriétaires successifs, dont l’artiste lyrique américaine Margueritte d’Husse. En 1981, la commune de Centrès l’acquiert. Une association de bénévoles redonne alors vie au site, en collaboration avec les Compagnons du Devoir, qui apportent à la restauration un savoir-faire indispensable.

Leur travail a permis la réalisation de véritables chefs-d’œuvre : la porte monumentale, la dernière volée d’escalier avec sa haute balustrade, la voûte à clé pendante et la maçonnerie sommitale de la tour, ainsi que la cheminée monumentale du premier étage.

Une Association pour l’Animation du Château est créée afin de sauver ce patrimoine, au cœur du Ségala. Ses efforts ont été récompensés par plusieurs prix nationaux, dont le prix Chefs-d’œuvre en péril d’Antenne 2, des distinctions au concours Chantiers de bénévoles, dont un premier prix national, ainsi que le prix Restauration des Vieilles Maisons Françaises.

Pour financer une partie des travaux, les bénévoles organisent de nombreuses animations culturelles. C’est dans cet élan que naissent les premières initiatives de diffusion de l’art contemporain dans le département.

En 2025, la commune de Centrès reçoit le prestigieux prix Territoire de culture, qui récompense une politique culturelle claire, ambitieuse et récente. Cette distinction prend en compte les actions, médiations et événements culturels valorisant les atouts locaux, renforçant le rayonnement du territoire et favorisant l’accès de la culture au plus grand nombre.

Depuis 1985, le château de Taurines célèbre l’art contemporain en milieu rural, avec quarante ans d’expositions audacieuses et engagées. Entre 2002 et 2016, un partenariat fort avec les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, a permis la présentation de vingt-huit expositions majeures, affirmant le château comme un lieu de dialogue entre patrimoine et création contemporaine.

Château de Taurines 2002, Route de Taurines 12120 Centrès Centrès 12120 Aveyron Occitanie 0565692301 https://www.centres.fr Château de Taurines acheté par la commune en 1981 et restauré par une association de bénévoles artisans et compagnons tailleur de pierre. Escalier à vis creux avec clé de voûte suspendue, cheminée sculptée et porte monumentale …

Exposition d’art contemporain depuis 40ans avec une salle dédiée à une rétrospective des artistes et des travaux de restauration.

Exposition de Barbara Schroeder » A l’orée des champs »

Château en balade avec de grands formats de photos de tableaux ou d’installations

Chemin de la farine avec tout le long des épouvantails fabriqués par les habitants ou les élèves des écoles environnantes.

Commune ayant reçue la reconnaissance » Territoire de Culture » Présence de parking à proximité et à 150 mètres

Le château de Taurines

©association du chateau de Taurines