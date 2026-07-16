Exposition Kenia Almaraz Murillo : « Créatures de fil et de lumière », Château de Taurines, Centrès

Informations pratiques

Exposition Kenia Almaraz Murillo : « Créatures de fil et de lumière » 19 et 20 septembre Château de Taurines Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Gestes, arts et savoir-faire en Occitanie

Nourri des réflexions engagées dans les expositions Artiste / Artisan ? en 2021 et Artistes et paysans. Battre la campagne en 2024, le programme Gestes explore le travail d’artistes-artisans qui réinventent le rapport au faire et à la matière.

Dans une conscience renouvelée de notre relation aux écosystèmes et face aux questionnements sur nos modes de vie, ces pratiques croisent des enjeux artistiques, artisanaux et sociétaux. Elles posent les bases de nouvelles esthétiques et de contre-modèles de production.

Au cœur de ces rencontres entre pratique artisanale et création contemporaine se trouvent les gestes : tisser, tresser, souffler, carder, filer, assembler, tailler, mailler, engober, fariner ou encore mouler. Éphémères par nature, ils existent avant tout dans la mémoire de celles et ceux qui les accomplissent. Leur richesse se transmet, se réitère et se transforme.

Déployé entre 2025 et 2027 en région Occitanie et aux Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, le programme Gestes prend la forme d’expositions, de résidences de création et de performances. Ces propositions ouvrent un dialogue entre pratiques artisanales et artistiques, en lien avec les territoires occitans, leur culture et leur histoire.

Dans ce cadre, Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, et l’Association du Château de Taurines s’associent pour proposer une exposition accueillie au château du 20 juin au 18 octobre 2026.

Elle réunira Kenia Almaraz Murillo, artiste bolivienne, et Elliot Causse, artiste invité.

Ce programme est dédié à la mémoire de William Gourdin, 1970-2024, chargé de diffusion d’expositions et d’actions en région Occitanie.

Château de Taurines 2002, Route de Taurines 12120 Centrès Centrès 12120 Aveyron Occitanie 0565692301 https://www.centres.fr Château de Taurines acheté par la commune en 1981 et restauré par une association de bénévoles artisans et compagnons tailleur de pierre. Escalier à vis creux avec clé de voûte suspendue, cheminée sculptée et porte monumentale …

Exposition d’art contemporain depuis 40ans avec une salle dédiée à une rétrospective des artistes et des travaux de restauration.

Exposition de Barbara Schroeder » A l’orée des champs »

Château en balade avec de grands formats de photos de tableaux ou d’installations

Chemin de la farine avec tout le long des épouvantails fabriqués par les habitants ou les élèves des écoles environnantes.

Commune ayant reçue la reconnaissance » Territoire de Culture » Présence de parking à proximité et à 150 mètres

Gestes

©Kenia Alvarez Murillo – Photo Nicolas Brasseur