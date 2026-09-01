Animations à la bibliothèque de Saint-André en septembre et octobre Bibliothèque Saint André Marseille 16e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 16e Arrondissement

Animations à la bibliothèque de Saint-André en septembre et octobre

Du 09/09 au 30/10/2026.

Jours et horaires détaillés des activités dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèque Saint André 6 Boulevard Jean Salducci Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-09-09

La bibliothèque de Saint-André vous propose des animations pour tousEnfants

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



La bibliothèque de Saint-André vous propose



TOUT PUBLIC



► ATELIERS



MERCREDI 9 SEPTEMBRE À 10H30 Atelier jardinage boutures et bouquins

Le Patio Atelier découverte et initiation au jardinage semis, boutures, échange et partage de graines, plantes et livres. À partir de 6 ans. Sur inscription. En collaboration avec Cultivons !



SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 10H30 Atelier reliure

Salle du 3ᵉ Apprenez l’art de la reliure artisanale et fabriquez vous-mêmes des carnets. Ce mois-ci initiation à la reliure japonaise. À partir de 15 ans. Sur inscription. Animé par Atelier Pulpe.



MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 14H30 Jardin Zen Les plantes aromatiques

Découverte de plantes aromatiques, dégustation à l’aveugle, fabrication de sels et sucres parfumés à emporter. À partir de 6 ans. Sur inscription. Animé par Nathalie Jordan.



► JEUNE PUBLIC



MERCREDI 16 SEPTEMBRE À 10H15 ET 11H

Éveil musical pour petites oreilles

Atelier découverte de la musique pour les tout-petits. Chansons, comptines, découverte et manipulation d’instruments. Venez taper, gratter, chanter et danser avec nous ! De 0 à 3 ans. Sur inscription. Animé par À petits sons.



MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 14H

Fête de quartier

Place de l’église Saint-André Fête de quartier avec de nombreuses activités sur la place de l’église de Saint-André et dans la cour de la bibliothèque. Ateliers danse, jardinage, lectures et autres surprises au rendez-vous. En collaboration avec le Centre social Bassin de Séon, Zemen, CIQ St-André, Me danse, SALC, Addap 13…



VENDREDI 25 SEPTEMBRE À 17H / VENDREDIS 2, 9 ET 16 OCTOBRE À 17H

Une imprimerie à Saint-André Groupe des affichistes de la bibliothèque

Résidence d’artiste Célie Miloch et Evane Priou. De 0 à 15 ans. Sur inscription. En collaboration avec IFAMM / Cité éducative Marseille Nord littoral.



SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 14H30

Atelier scientifique

Découvrez un atelier passionnant où la science rencontre l’imagination ! Les jeunes explorateurs plongeront dans un monde d’innovations high-tech et d’inventions futuristes. De 8 à 12 ans. Sur inscription. Animé par Les petits débrouillards.



SAMEDI 3 OCTOBRE DE 10H À 20H / DIMANCHE 4 OCTOBRE DE 10H À 20H

Les grandes campagnes s’invitent à Saint-André !

Des ateliers ouverts à toutes et tous autour de la sculpture, de la danse, du graffiti et de la fabrication d’objets. Sur inscription. Animés par les artistes Hocine Chernai, Julie Gaubert, Rémi Lecussan et Difuz. En collaboration avec Unplush.



MERCREDI 7 OCTOBRE À 10H15

Kamishibaï et petites histoires

Dans mon kamishibaï, il y a… des petites histoires pour… rire, pour avoir peur (juste un peu !), pour réfléchir (déjà !) ou pour rêver… De 0 à 3 ans. Sur inscription. Animé par Kamishibaï et petites histoires.



SAMEDI 10 OCTOBRE À 15H

Atelier philo la parité qu’est ce que c’est ?

Atelier pour comprendre la place des femmes et des hommes dans la vie politique, dans la vie publique, au travail et à la maison. Discussion suivie de la création d’une chanson. De 6 à 12 ans. Sur inscription. Avec Virginie Larteau, professeure de philosophie.



MERCREDI 14 OCTOBRE À 10H15

Parcours motricité

Salle du 3ᵉ Un atelier parent-enfant pour partager un moment privilégié autour d’un parcours de motricité (modules sensoriels, équilibre, etc.) et des jeux de motricité fine. De 0 à 3 ans. Sur inscription. Animé par les bibliothécaires.



SAMEDI 17 OCTOBRE À 14H30

Escape game mission au pôle Nord

Sur inscription. Animé par L’Académie des enfants.



VENDREDI 30 OCTOBRE À 18H15

Soirée pyjama lis avec les monstres

Lectures d’histoires effrayantes à la tombée de la nuit dans l’obscurité de la bibliothèque. À partir de 5 ans. Sur inscription. Animé par les bibliothécaires. .

Bibliothèque Saint André 6 Boulevard Jean Salducci Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Saint-André library offers activities for everyone

L’événement Animations à la bibliothèque de Saint-André en septembre et octobre Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-11 par Ville de Marseille