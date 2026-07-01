Animations à Sainte-Foy-des-Vignes Bergerac
vendredi 31 juillet 2026 · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Animations à Sainte-Foy-des-Vignes
Sainte-Foy-des-Vignes Bergerac Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
18h Apéritif à Sainte-Foy-des-Vignes (place de l’Eglise) offert par la Municipalité !
En suivant, animation trompe de chasse et chorale. .
Sainte-Foy-des-Vignes Bergerac 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 50 72 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animations à Sainte-Foy-des-Vignes
L’événement Animations à Sainte-Foy-des-Vignes Bergerac a été mis à jour le 2026-07-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Brunch à la Halle et Marché artisanal Bergerac 19 juillet 2026
- Triathlon de Bergerac Quai Salvette Bergerac 19 juillet 2026
- Les Estivales | Les Tablées du Terroir Quai Salvette Bergerac 20 juillet 2026
- Atelier « Exploration des Métiers », ERIP du Bergeracois, Bergerac 21 juillet 2026
- Visite Patrimoine de Bergerac Quai Cyrano Bergerac 21 juillet 2026