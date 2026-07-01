Informations pratiques

Bergerac

Animations à Sainte-Foy-des-Vignes

Sainte-Foy-des-Vignes Bergerac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

18h Apéritif à Sainte-Foy-des-Vignes (place de l’Eglise) offert par la Municipalité !

En suivant, animation trompe de chasse et chorale. .

Sainte-Foy-des-Vignes Bergerac 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 50 72 60

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English : Animations à Sainte-Foy-des-Vignes

L’événement Animations à Sainte-Foy-des-Vignes Bergerac a été mis à jour le 2026-07-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides