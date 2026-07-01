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Animations à Sainte-Foy-des-Vignes Bergerac

vendredi 31 juillet 2026 · Bergerac

Animations à Sainte-Foy-des-Vignes Bergerac

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Adresse
Sainte-Foy-des-Vignes
Ville
24130 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Bergerac

Animations à Sainte-Foy-des-Vignes

Sainte-Foy-des-Vignes Bergerac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

18h Apéritif à Sainte-Foy-des-Vignes (place de l’Eglise) offert par la Municipalité !

En suivant, animation trompe de chasse et chorale.   .

Sainte-Foy-des-Vignes Bergerac 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 50 72 60 

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English : Animations à Sainte-Foy-des-Vignes

L’événement Animations à Sainte-Foy-des-Vignes Bergerac a été mis à jour le 2026-07-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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