Informations pratiques

Les Achards

Animations aquatique du mercredi

Rue de Bibrou Les Achards Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:30:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

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Rue de Bibrou Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 38 64 64 centre.aquatique@cc-paysdesachards.fr

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English :

L’événement Animations aquatique du mercredi Les Achards a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Pays des Achards