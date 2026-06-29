AGENDA · Les Achards
Animations aquatique du mercredi Les Achards
mercredi 8 juillet 2026 · Les Achards
Informations pratiques
Les Achards
Animations aquatique du mercredi
Rue de Bibrou Les Achards Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:30:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
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Rue de Bibrou Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 38 64 64 centre.aquatique@cc-paysdesachards.fr
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English :
L’événement Animations aquatique du mercredi Les Achards a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Pays des Achards
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