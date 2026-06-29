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AGENDA · Les Achards

Animations aquatiques du samedi Les Achards

samedi 4 juillet 2026 · Les Achards

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Rue de Bibrou
Ville
85150 Les Achards
Département
Vendée
Tarif

Les Achards

Animations aquatiques du samedi

Rue de Bibrou Les Achards Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-18 17:30:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

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Rue de Bibrou Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 38 64 64  centre.aquatique@cc-paysdesachards.fr

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English :

L’événement Animations aquatiques du samedi Les Achards a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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