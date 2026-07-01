Animations au Bistrot des familles Rue de Fontgroix / Route de Sancoins Lurcy-Lévis
mercredi 15 juillet 2026 · Rue de Fontgroix / Route de Sancoins · Lurcy-Lévis
Informations pratiques
Lurcy-Lévis
Animations au Bistrot des familles
Rue de Fontgroix / Route de Sancoins Plan d’eau des Sézeaux Lurcy-Lévis Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-08-26 21:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Tous les mercredis de l’été le Bistrot des familles de Lurcy Lévis reprend du service.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 15H à 18H30 et tous les mercredis une animation est prévue.
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Rue de Fontgroix / Route de Sancoins Plan d’eau des Sézeaux Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 33 25 17 c.bry.csclurcy@gmail.com
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English :
Every Wednesday during the %E9t%E9, the Lurcy L%E9vis Family Bistro reopens.
It is open Monday through Friday from 3:00 p.m. to 6:30 p.m., and there is an activity planned every Wednesday.
L’événement Animations au Bistrot des familles Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-07-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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