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AGENDA · Rogny-les-Sept-Écluses

Animations au Camping des Lancières ouvert à tous Rdv Camping Rogny-les-Sept-Écluses

mercredi 22 juillet 2026 · Rdv Camping · Rogny-les-Sept-Écluses

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rdv Camping
Adresse
15 Rue André Henriat
Ville
89220 Rogny-les-Sept-Écluses
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Rogny-les-Sept-Écluses

Animations au Camping des Lancières ouvert à tous

Rdv Camping 15 Rue André Henriat Rogny-les-Sept-Écluses Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-26

Cet été, profitez des animations au Camping des Lancières à Rogny-les-Sept-Écluses, ouvert à tous.
En juillet et en août, le Camping des Lancières vous propose un programme d’animations conviviales, sportives et ludiques, ouvert aussi bien aux campeurs qu’aux visiteurs extérieurs.
Toutes les animations sont uniquement sur réservation, sauf le basket.
Rendez-vous à l’accueil du camping (sauf pour le basket, rendez-vous sur l’île).
1, 2, 3… Pédalez !
Profitez d’une balade en pédalo en famille ou entre amis.
Les mercredis 22 juillet et 26 août, de 10h00 à 12h00.
Activité gratuite.   .

Rdv Camping 15 Rue André Henriat Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 57 50  campingdeslancieres@orange.fr

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English : Animations au Camping des Lancières ouvert à tous

L’événement Animations au Camping des Lancières ouvert à tous Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2026-07-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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