Informations pratiques

Rogny-les-Sept-Écluses

Animations au Camping des Lancières ouvert à tous

Rdv Camping 15 Rue André Henriat Rogny-les-Sept-Écluses Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-26

Cet été, profitez des animations au Camping des Lancières à Rogny-les-Sept-Écluses, ouvert à tous.

En juillet et en août, le Camping des Lancières vous propose un programme d’animations conviviales, sportives et ludiques, ouvert aussi bien aux campeurs qu’aux visiteurs extérieurs.

Toutes les animations sont uniquement sur réservation, sauf le basket.

Rendez-vous à l’accueil du camping (sauf pour le basket, rendez-vous sur l’île).

1, 2, 3… Pédalez !

Profitez d’une balade en pédalo en famille ou entre amis.

Les mercredis 22 juillet et 26 août, de 10h00 à 12h00.

Activité gratuite. .

Rdv Camping 15 Rue André Henriat Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 57 50 campingdeslancieres@orange.fr

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English : Animations au Camping des Lancières ouvert à tous

L’événement Animations au Camping des Lancières ouvert à tous Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2026-07-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !