Informations pratiques

Rogny-les-Sept-Écluses

Vide-greniers

Quai de Sully Rogny-les-Sept-Écluses Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 06:30:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Le Club de l’Amitié vous donne rendez-vous pour son vide-greniers, le dimanche 9 août, de 6h30 à 18h, au Quai Sully, pour une journée placée sous le signe de la bonne humeur et des bonnes affaires !

Venez chiner, vendre, flâner et profiter d’un moment convivial.

Restauration et buvette sur place avec roue géante afin de gagner des lots tout au long de la journée, une tombola et le jeu du bouchon ! par les Sphères des écluses

Renseignements et réservations

06 72 85 95 78 ou 06 67 81 06 78 .

Quai de Sully Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 81 06 78 mamienovachantal@orange.fr

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2026-07-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !