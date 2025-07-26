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AGENDA · Rogny-les-Sept-Écluses

Animations au Camping des Lancières ouvert à tous Rogny-les-Sept-Écluses

jeudi 6 août 2026 · Rogny-les-Sept-Écluses

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Rendez-vous sur l'île
Ville
89220 Rogny-les-Sept-Écluses
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Rogny-les-Sept-Écluses

Animations au Camping des Lancières ouvert à tous

Rendez-vous sur l’île Rogny-les-Sept-Écluses Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-06

Cet été, profitez des animations au Camping des Lancières à Rogny-les-Sept-Écluses, ouvert à tous.
En juillet et en août, le Camping des Lancières vous propose un programme d’animations conviviales, sportives et ludiques, ouvert aussi bien aux campeurs qu’aux visiteurs extérieurs.
Les Jeudis d’août Basket sur l’île
Chaque jeudi d’août à 19h30, venez partager un moment sportif et convivial. Animation organisée par le BBR.
Gratuit et sans réservation, rendez-vous sur l’île.
Renseignements et réservations 03 86 74 57 50   .

Rendez-vous sur l’île Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 57 50  campingdeslancieres@orange.fr

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English : Animations au Camping des Lancières ouvert à tous

L’événement Animations au Camping des Lancières ouvert à tous Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2026-07-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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