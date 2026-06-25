Animations de juin au Vent dans les fleurs Du vent dans les fleurs Montcenis
Animations de juin au Vent dans les fleurs Du vent dans les fleurs Montcenis jeudi 25 juin 2026.
Montcenis
Animations de juin au Vent dans les fleurs
Du vent dans les fleurs 12 place de l’Église Montcenis Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 17:00:00
fin : 2026-06-25 19:00:00
Date(s) :
2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27
Programme du mois de juin au Vent dans les fleurs, à Montcenis.
Pour plus de détails, consultez le site web. .
Du vent dans les fleurs 12 place de l’Église Montcenis 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 34 03 pauline@duventdanslesfleurs.fr
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English : Animations de juin au Vent dans les fleurs
L’événement Animations de juin au Vent dans les fleurs Montcenis a été mis à jour le 2026-06-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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