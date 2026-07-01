Animations dessin, Bibliothèque de Lézan, Lézan

Informations pratiques

Animations dessin Mardi 25 août, 10h00 Bibliothèque de Lézan Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T10:00:00+02:00 – 2026-08-25T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-25T10:00:00+02:00 – 2026-08-25T11:30:00+02:00

Bibliothèque de Lézan 2 Place de l’Enclos, 30350 Lézan Lézan 30350 Gard Occitanie

“Viens dessiner tes vacances” Enfants Dessin