AGENDA · Lézan
Animations dessin, Bibliothèque de Lézan, Lézan
mardi 25 août 2026 · Bibliothèque de Lézan · Lézan
Informations pratiques
Animations dessin Mardi 25 août, 10h00 Bibliothèque de Lézan Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T10:00:00+02:00 – 2026-08-25T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T10:00:00+02:00 – 2026-08-25T11:30:00+02:00
Bibliothèque de Lézan 2 Place de l’Enclos, 30350 Lézan Lézan 30350 Gard Occitanie
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