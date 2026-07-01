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Animations dessin, Bibliothèque de Lézan, Lézan

mardi 25 août 2026 · Bibliothèque de Lézan · Lézan

Animations dessin, Bibliothèque de Lézan, Lézan

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
Bibliothèque de Lézan
Adresse
2 Place de l'Enclos, 30350 Lézan
Ville
30350 Lézan
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Animations dessin Mardi 25 août, 10h00 Bibliothèque de Lézan Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T10:00:00+02:00 – 2026-08-25T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T10:00:00+02:00 – 2026-08-25T11:30:00+02:00

Bibliothèque de Lézan 2 Place de l’Enclos, 30350 Lézan Lézan 30350 Gard Occitanie
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