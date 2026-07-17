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AGENDA · Lézan

Course du Grand Chêne, Lézan, Lézan

dimanche 6 septembre 2026 · Lézan

Course du Grand Chêne, Lézan, Lézan

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
Lézan
Adresse
30350 Lézan
Ville
30350 Lézan
Département
Gard

Course du Grand Chêne Dimanche 6 septembre, 09h00 Lézan Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-06T09:00:00+02:00 – 2026-09-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-06T09:00:00+02:00 – 2026-09-06T13:00:00+02:00

6 km et 10 km.

Lézan 30350 Lézan Lézan 30350 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 02 03 94 »}, {« type »: « email », « value »: « lezantrail@yahoo.com »}]
Épreuve comptant pour le Challenge Alès Agglo des courses à pied.

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