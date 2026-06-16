Animations Estivales du restaurant Le Régal des Dieux Saint Aulaye-Puymangou mardi 16 juin 2026.

Saint Aulaye-Puymangou

Animations Estivales du restaurant Le Régal des Dieux

23 Rue des Faux Christs Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-17 2026-06-20 2026-07-04 2026-07-23 2026-08-05

16/06 Soirée foot France/Sénégal ( à 21h), sandwichs, grillades

17/06: Soirée foot Match Portugal, sandwichs, grillades

20/06: Soirée Fête de la Musique

04/07 Les 2 ans du restaurant

23/07: Marché nocturne (ouverture)

05/08 Soirée Musique Portugaise (groupe portugais)

Résas: 05 53 91 64 66

Animations estivales au restaurant Au Régal des Dieux

– Mardi 16 juin Soirée foot France/Sénégal (match à 21h), sandwichs, grillades, andouillette, ventrèche, saucisse

– Mercredi 17 juin: Soirée foot Match Portugal, sandwichs, grillades, andouillette, ventrèche, saucisse

– Samedi 20 juin: Soirée Fête de la Musique (Escargot à la bordelaise ou poulet grillé)

– Samedi 04 juillet Les 2 ans du restaurant (soirée Musique)

– Jeudi 23 juillet: Marché Nocturne Gourmand (ouverture du restaurant)

– Mercredi 05 août Soirée Musique Portugaise (groupe portugais en live)

Réservation conseillée 05 53 91 64 66 .

23 Rue des Faux Christs Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 64 66

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English : Animations Estivales du restaurant Le Régal des Dieux

16/06: France/Senegal soccer evening (9pm), sandwiches, grills

06/17: Portugal soccer evening, sandwiches, grills

20/06: Fête de la Musique evening

04/07: 2nd anniversary of the restaurant

23/07: Night market (opening)

05/08 Portuguese music evening (Portuguese band)

Bookings: 05 53 91 64 66

L’événement Animations Estivales du restaurant Le Régal des Dieux Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne