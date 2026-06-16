Animations Estivales du restaurant Le Régal des Dieux Saint Aulaye-Puymangou
Animations Estivales du restaurant Le Régal des Dieux Saint Aulaye-Puymangou mardi 16 juin 2026.
Saint Aulaye-Puymangou
Animations Estivales du restaurant Le Régal des Dieux
23 Rue des Faux Christs Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 19:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-17 2026-06-20 2026-07-04 2026-07-23 2026-08-05
16/06 Soirée foot France/Sénégal ( à 21h), sandwichs, grillades
17/06: Soirée foot Match Portugal, sandwichs, grillades
20/06: Soirée Fête de la Musique
04/07 Les 2 ans du restaurant
23/07: Marché nocturne (ouverture)
05/08 Soirée Musique Portugaise (groupe portugais)
Résas: 05 53 91 64 66
Animations estivales au restaurant Au Régal des Dieux
– Mardi 16 juin Soirée foot France/Sénégal (match à 21h), sandwichs, grillades, andouillette, ventrèche, saucisse
– Mercredi 17 juin: Soirée foot Match Portugal, sandwichs, grillades, andouillette, ventrèche, saucisse
– Samedi 20 juin: Soirée Fête de la Musique (Escargot à la bordelaise ou poulet grillé)
– Samedi 04 juillet Les 2 ans du restaurant (soirée Musique)
– Jeudi 23 juillet: Marché Nocturne Gourmand (ouverture du restaurant)
– Mercredi 05 août Soirée Musique Portugaise (groupe portugais en live)
Réservation conseillée 05 53 91 64 66 .
23 Rue des Faux Christs Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 64 66
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English : Animations Estivales du restaurant Le Régal des Dieux
16/06: France/Senegal soccer evening (9pm), sandwiches, grills
06/17: Portugal soccer evening, sandwiches, grills
20/06: Fête de la Musique evening
04/07: 2nd anniversary of the restaurant
23/07: Night market (opening)
05/08 Portuguese music evening (Portuguese band)
Bookings: 05 53 91 64 66
L’événement Animations Estivales du restaurant Le Régal des Dieux Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne
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