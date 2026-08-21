Animations et ateliers à bord de l’Hermione, Carénage de L’Hermione – Forme de radoub, Anglet
samedi 19 septembre 2026 · Carénage de L'Hermione - Forme de radoub · Anglet
Informations pratiques
Animations et ateliers à bord de l’Hermione 19 et 20 septembre Carénage de L’Hermione – Forme de radoub Pyrénées-Atlantiques
Tarif d’entrée : 2€. Animations : 5 créneaux accessibles de 10 à 20 pax pour chacune des 4 animations : Canon (30 min) Chantier (45 min) Voile (30min)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visitez le chantier du grand carénage de L’Hermione, situé au 12 avenue de l’Adour, et participez aux animations proposées tout au long de la journée autour de l’univers maritime : combat naval avec des canons, nœuds marins et manœuvres des voiles.
Accompagnés par nos guides et nos bénévoles, vous pourrez accéder au fond de forme, sous le navire, au plus près des travaux de réparation.
Ouverture de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Renseignements sur hermione.com.
Carénage de L’Hermione – Forme de radoub 12 avenue de l’Adour, 64600 Anglet Anglet 64600 Hardoy Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 07 84 99 75 26 https://fregate-hermione.com/ https://www.facebook.com/LHERMIONESHIP/;https://www.instagram.com/hermione_lafayette/;https://twitter.com/LHERMIONE_SHIP;https://www.linkedin.com/company/association-hermione-la-fayette/ Site de carénage de la frégate Hermione. Autoroutes A63, sortie 6, Bayonne Centre. Parking disponible à proximité : Cours des débords, Anglet (au niveau du 2 avenue de l’Adour) Rejoignez l’Hermione à vélo depuis l’itinéraire cyclable La Vélodyssée.
Visitez le grand carénage de L’Hermione, 12 avenue de l’Adour, et participez à nos animations proposées tout au long de la journée autour de l’univers maritime, le combat naval avec des canons, les à…
© Animations et ateliers à bord de l’Hermione
À voir aussi à Anglet (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché de Quintaou Esplanade Quintaou Anglet 10 septembre 2026
- Visite en langue gasconne de l’exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet 12 septembre 2026
- Visite en langue des signes française de l’exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet 12 septembre 2026
- Contre-nature Rachid Ouramdane Compagnie de Chaillot Théâtre Quintaou Anglet 12 septembre 2026
- Brocante des 5 Cantons Anglet 13 septembre 2026