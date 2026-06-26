Le littoral, de la roche au sable Promenade des Sources Anglet mercredi 26 août 2026.

Anglet

Le littoral, de la roche au sable

Promenade des Sources Plage de la Petite Chambre d’Amour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Dans le cadre du festival Anglet Summer Fest, cette visite vous permettra de découvrir les secrets des falaises de la Chambre d’Amour.

Une transition unique sur le territoire entre côte sableuse et côte rocheuse. Les agents vous proposent une animation à double voies pour vous faire découvrir la biodiversité et les phénomènes naturels liés à l’océan et à la côte rocheuse. Une percée à travers l’histoire, la culture et la nature.

Animé par la Direction de l’Environnement.

Tout public dès 10 ans. .

Promenade des Sources Plage de la Petite Chambre d’Amour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Le littoral, de la roche au sable

L’événement Le littoral, de la roche au sable Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet