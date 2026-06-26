Balade plantes sauvages comestibles et médicinales Aire de biodiversité de Lamouly Anglet mercredi 26 août 2026.

Anglet

Balade plantes sauvages comestibles et médicinales

Aire de biodiversité de Lamouly 68 rue de Lamouly Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:15:00

fin : 2026-08-26 19:45:00

Date(s) :

2026-08-26

Tout autour de nous, les plantes sont là. Parfois discrètes, parfois si communes qu’on n’y prête plus attention… pourtant, nombreuses d’entre elles peuvent nous nourrir, soulager nos maux.

Venez découvrir quelques sauvages du Havre de Lamouly !

Animé par Anne-Catherine Dor et Charlotte Mulet de l’association Bio Divers Cité.

Tout public dès 12 ans. .

Aire de biodiversité de Lamouly 68 rue de Lamouly Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade plantes sauvages comestibles et médicinales

L’événement Balade plantes sauvages comestibles et médicinales Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet