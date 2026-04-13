Animations et repas thématiques Joli mois de L’Europe, CMA Formation – 40 route de Saint Genis – 17500 Saint Germain de Lusignan, Jonzac

Animations et repas thématiques Joli mois de L’Europe 11 – 29 mai CMA Formation – 40 route de Saint Genis – 17500 Saint Germain de Lusignan Charente-Maritime

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T09:30:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T09:30:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00

Animations et repas thématiques Joli mois de L’Europe : quizz, mur de langue, mini-vlog mobilité Barcelone, photobooth, témoignages d’apprentis ayant bénéficié d’une mobilité (Barcelone, Desde, Séville)

CMA Formation – 40 route de Saint Genis – 17500 Saint Germain de Lusignan 17500 Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Animations et repas thématiques Joli mois de L’Europe : quizz, mur de langue, mini-vlog, photobooth, témoignages d’apprentis ayant bénéficié d’une mobilité quizz Union européenne