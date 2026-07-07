Informations pratiques

Châteauneuf-du-Faou

Animations glisse sur les pumptracks de Haute Cornouaille

Pumptrack Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 13:00:00

fin : 2026-07-07 15:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Animations glisse sur les pumptracks de Haute Cornouaille

La semaine prochaine, la Communauté de communes de Haute Cornouaille, via son service Enfance Jeunesse, accueille le pour proposer des animations autour de la trottinette, du roller et du skate.

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> Mardi 7 juillet à Châteauneuf-du-Faou

> Jeudi 9 juillet à Plonévez-du-Faou

> Vendredi 10 juillet à Coray

Les éducateurs sportifs proposeront des ’ ́ ̀ . ́ ́ .

Ces animations sont destinées aux enfants et aux jeunes fréquentant les accueils de loisirs et l’accueil ados, et sont également ̀ , dès 8 ans.

Des animations complémentaires seront aussi proposées sur place jeux de société, petit bricolage…

Ce projet est financé par la MSA, dans le cadre du dispositif Grandir en Milieu Rural.

Crédit photo ©dlmkemper

s:

>06 86 48 76 07 | > infojeunes@haute-cornouaille.bzh .

Pumptrack Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 86 48 76 07

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English :

L’événement Animations glisse sur les pumptracks de Haute Cornouaille Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-03 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou