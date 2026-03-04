Animations Jeune Public – La ferme aux animaux, Jardin du musée de l’Ancien Évêché, Grenoble

Animations Jeune Public – La ferme aux animaux Dimanche 7 juin, 11h00, 13h30 Jardin du musée de l’Ancien Évêché Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Animé par Festi’Jeux

Découvrez une animation de jeux traditionnels et insolites en bois sur le thème des animaux. Dans cette charmante petite ferme, les animaux de la basse-cour et des champs se sont rassemblés pour jouer !

À partir de 2 ans

Jardin du musée de l’Ancien Évêché 2, rue Très-Cloîtres 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 03 15 25 http://musees.isere.fr https://www.facebook.com/museeancieneveche;https://www.instagram.com/museeancieneveche/?hl=fr Le jardin du Musée de l’Ancien Évêché, aménagé en 2014, se déploie sur une parcelle de terrain disposée en L autour de l’ancien palais épiscopal devenu musée et le chevet de la cathédrale Notre-Dame. Espace patrimonial et archéologique, il est un lieu de valorisation d’un patrimoine exceptionnel qui témoigne de l’histoire de la ville et de la présence épiscopale en ces lieux, de l’Antiquité à nos jours. C’est aussi un espace de vie, de détente et de circulation au cœur d’un quartier urbain, offrant une liaison de la place Notre-Dame et la rue Très-Cloîtres jusqu’à la rue du Fer-à-Cheval.

©Musée de l’Ancien Évêché