Mai à Vélo 2026, Minitubes, Grenoble
Mai à Vélo 2026, Minitubes, Grenoble vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Minitubes Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Minitubes 21 Rue Jean Vaujany, 38100 Grenoble, France Grenoble 38100 Secteur 3 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=210620
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