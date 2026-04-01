Animations Le Fil Pontchâteau

Pontchâteau

Animations Le Fil

7 place de l’église Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-20 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-16 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-25

Mercredi 15 avril Atelier Pompom

intergénérationnel

de 14h30 à 16h

à la maison des associations 7 place de l’église

Gratuit

En partenariat avec le foyer de la Madeleine

On enroule, on noue, on coupe… et la magie opère

Jeudi 16 avril Animation skyjo

à partir de 7 ans

de 14h à 16h

au café des touristes, 1 place du marché

Envie de passer un moment convivial et ludique ? Découvrez skyjo, un jeu de cartes accessible à tous, où observation, anticipation et un brin de chance seront vos meilleurs alliés !

Lundi 20 avril Atelier fleurs en papier

6 ans et plus

de 10h à 12h

à la maison des associations 7 place de l’église

Tarif 1€

Venez célébrer l’arrivée du printemps en créant de magnifiques fleurs en papier aux couleurs éclatantes

Mardi 21 avril Sortie à l’écurie les vallées

intergénérationnel

de 10h à 12h

St Roch

Tarif 2€ par participant

Un atelier complet pour découvrir le monde du cheval après avoir partagé leur repas et pris le temps de les brosser, nous nous mettrons en route pour une agréable balade

Mercredi 22 avril Atelier gourmandise

intergénérationnel

de 10h à 12h

à la maison des associations 7 place de l’église

Tarif 1€ par participant

Ne laissez pas vos chocolats de Pâques s’ennuyer dans un placard ! Venez participer à un atelier gourmand où nous transformerons ensemble les restes de chocolat en délicieuses créations cookies, mousses, fondants… et bien plus encore !

Samedi 25 avril Atelier cuisine du monde USA

intergénérationnel

de 10h à 14h,

à la maison de quartier 7A rue des chênes

Sur inscription Tarif de 2€ à 4€ par adulte selon quotient familial et 1€ par enfant

Décollez pour les Etats Unis en préparant vos hamburgers maison, cuits au barbecue, avant de vous régaler avec tout le monde !

Le FIL, Association d’Animation Socioculturelle

Maison des associations

7 place de l’Eglise

44 160 PONT-CHATEAU

02 40 61 50 02 06 10 71 21 66

evspontchateau@gmail.com .

7 place de l’église Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animations Le Fil Pontchâteau a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44