Animations Le Fil Pontchâteau
Animations Le Fil Pontchâteau mercredi 15 avril 2026.
Pontchâteau
Animations Le Fil
7 place de l’église Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-20 12:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-16 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-25
Mercredi 15 avril Atelier Pompom
intergénérationnel
de 14h30 à 16h
à la maison des associations 7 place de l’église
Gratuit
En partenariat avec le foyer de la Madeleine
On enroule, on noue, on coupe… et la magie opère
Jeudi 16 avril Animation skyjo
à partir de 7 ans
de 14h à 16h
au café des touristes, 1 place du marché
Envie de passer un moment convivial et ludique ? Découvrez skyjo, un jeu de cartes accessible à tous, où observation, anticipation et un brin de chance seront vos meilleurs alliés !
Lundi 20 avril Atelier fleurs en papier
6 ans et plus
de 10h à 12h
à la maison des associations 7 place de l’église
Tarif 1€
Venez célébrer l’arrivée du printemps en créant de magnifiques fleurs en papier aux couleurs éclatantes
Mardi 21 avril Sortie à l’écurie les vallées
intergénérationnel
de 10h à 12h
St Roch
Tarif 2€ par participant
Un atelier complet pour découvrir le monde du cheval après avoir partagé leur repas et pris le temps de les brosser, nous nous mettrons en route pour une agréable balade
Mercredi 22 avril Atelier gourmandise
intergénérationnel
de 10h à 12h
à la maison des associations 7 place de l’église
Tarif 1€ par participant
Ne laissez pas vos chocolats de Pâques s’ennuyer dans un placard ! Venez participer à un atelier gourmand où nous transformerons ensemble les restes de chocolat en délicieuses créations cookies, mousses, fondants… et bien plus encore !
Samedi 25 avril Atelier cuisine du monde USA
intergénérationnel
de 10h à 14h,
à la maison de quartier 7A rue des chênes
Sur inscription Tarif de 2€ à 4€ par adulte selon quotient familial et 1€ par enfant
Décollez pour les Etats Unis en préparant vos hamburgers maison, cuits au barbecue, avant de vous régaler avec tout le monde !
Le FIL, Association d’Animation Socioculturelle
Maison des associations
7 place de l’Eglise
44 160 PONT-CHATEAU
02 40 61 50 02 06 10 71 21 66
evspontchateau@gmail.com .
7 place de l’église Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Animations Le Fil Pontchâteau a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44
À voir aussi à Pontchâteau (Loire-Atlantique)
- Festival de la corde raide Salle du carré d’argent Pontchâteau 30 avril 2026
- Boucle 35 La petite Reine Brivetaine Pontchâteau Loire-Atlantique 1 mai 2026
- Circuit des Hérons Pontchâteau Loire-Atlantique 1 mai 2026
- Walid Ben Selim salle du carré d’argent Pontchâteau 7 mai 2026
- Concert de Musique de chambre Ecole de musique Pontchâteau 11 mai 2026