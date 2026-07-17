ANIMATIONS NATURE ENFANTS/PARENTS, 07190 Marcols-les-Eaux, France, Marcols-les-Eaux

Informations pratiques

ANIMATIONS NATURE ENFANTS/PARENTS 30 juillet – 20 août, certains jeudis 07190 Marcols-les-Eaux, France Ardèche

Tarifs : Adulte supplémentaire 12€ ; DUO 1 enfant 1 adulte 40€ ; Enfant supplémentaire 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T11:30:00+02:00 – 2026-07-30T13:45:00+02:00

Fin : 2026-08-20T11:30:00+02:00 – 2026-08-20T13:45:00+02:00

Des thématiques différentes chaque semaine en fonction de l’âge des enfants et de la taille du groupe : Enquête sur la vie des arbres ; Encres et couleurs sauvages ; Un herbier pas comme les autres ; Des goûts et des couleurs ; Balade comestible; Les milles et unes vertus des plantes sauvages … et encore bien d’autres thématiques

Une dégustation d’une boisson à base de plantes sauvages est offerte au cours de l’animation.

Pour les enfants de 6 à 11 ans, accompagnés d’un adulte

Durée : 2h15

Activité organisée par Wanda – Ecologue, diseuse de bonne nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/animations-nature-enfants-parents-9700

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Une parenthèse nature avec votre enfant pour changer de regard sur la nature et enrichir votre complicité