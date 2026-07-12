Informations pratiques

Guern

Animations nature Traces et indices des animaux

Guern Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:00:00

fin : 2026-08-25 16:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Partez à l’aventure lors d’un grand jeu de piste en pleine nature. Empreintes, crottes, plumes, restes de repas… les animaux laissent derrière eux de nombreux indices. Saurez-vous les retrouver et découvrir qui se cache dans la forêt ? .

Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96

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English :

L’événement Animations nature Traces et indices des animaux Guern a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté