Animations nature Traces et indices des animaux Guern
mardi 25 août 2026 · Guern
Informations pratiques
Guern
Animations nature Traces et indices des animaux
Guern Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-08-25 16:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Partez à l’aventure lors d’un grand jeu de piste en pleine nature. Empreintes, crottes, plumes, restes de repas… les animaux laissent derrière eux de nombreux indices. Saurez-vous les retrouver et découvrir qui se cache dans la forêt ? .
Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96
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English :
L’événement Animations nature Traces et indices des animaux Guern a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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