Guern

Concerts des marchés

Guern Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

16 juin Fête de la musique

21 juillet La guinche variété française des 30’s à 70’s

18 août Emma’Nivelle chansons d’hier et d’aujourd’hui

15 septembre Etienne Cabaret et Victoria Delarozière

Buvette et petite restauration .

Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 70 08

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English :

L’événement Concerts des marchés Guern a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté