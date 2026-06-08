Concerts des marchés Guern
Concerts des marchés Guern mardi 21 juillet 2026.
Guern
Concerts des marchés
Guern Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
16 juin Fête de la musique
21 juillet La guinche variété française des 30’s à 70’s
18 août Emma’Nivelle chansons d’hier et d’aujourd’hui
15 septembre Etienne Cabaret et Victoria Delarozière
Buvette et petite restauration .
Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 70 08
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English :
L’événement Concerts des marchés Guern a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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