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Concerts des marchés Guern

Concerts des marchés Guern mardi 21 juillet 2026.

Ville : 56310 Guern

Département : Morbihan

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tarif :

Guern

Concerts des marchés

Guern Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

16 juin Fête de la musique

21 juillet La guinche variété française des 30’s à 70’s
18 août Emma’Nivelle chansons d’hier et d’aujourd’hui
15 septembre Etienne Cabaret et Victoria Delarozière

Buvette et petite restauration   .

Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 70 08 

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English :

L’événement Concerts des marchés Guern a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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