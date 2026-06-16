Animations scientifiques Site archéologique Villa Gallo Romaine Saint-Saturnin-du-Bois

Saint-Saturnin-du-Bois

Animations scientifiques

Site archéologique Villa Gallo Romaine 25 bis rue des Tilleuls Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-06 18:30:00

Date(s) :

2026-08-06

La Communauté de Communes Aunis Sud propose une présentation des techniques d’analyse physico-chimiques dans le domaine de l’archéologie au site archéologique de Saint Saturnin du Bois. Tout public.

Avec Guilain Couttenier, médiateur scientifique.

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Site archéologique Villa Gallo Romaine 25 bis rue des Tilleuls Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 22 33 contact@aunis-sud.fr

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English :

The Aunis Sud Community of Communes is hosting a presentation on physicochemical analysis techniques in archaeology at the Saint Saturnin du Bois archaeological site. Open to the public.

With Guilain Couttenier, science communicator.

L’événement Animations scientifiques Saint-Saturnin-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin