Animations scientifiques Site archéologique Villa Gallo Romaine Saint-Saturnin-du-Bois
Animations scientifiques Site archéologique Villa Gallo Romaine Saint-Saturnin-du-Bois jeudi 6 août 2026.
Saint-Saturnin-du-Bois
Animations scientifiques
Site archéologique Villa Gallo Romaine 25 bis rue des Tilleuls Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06 18:30:00
Date(s) :
2026-08-06
La Communauté de Communes Aunis Sud propose une présentation des techniques d’analyse physico-chimiques dans le domaine de l’archéologie au site archéologique de Saint Saturnin du Bois. Tout public.
Avec Guilain Couttenier, médiateur scientifique.
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Site archéologique Villa Gallo Romaine 25 bis rue des Tilleuls Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 22 33 contact@aunis-sud.fr
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English :
The Aunis Sud Community of Communes is hosting a presentation on physicochemical analysis techniques in archaeology at the Saint Saturnin du Bois archaeological site. Open to the public.
With Guilain Couttenier, science communicator.
L’événement Animations scientifiques Saint-Saturnin-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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