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AGENDA · Saint-Saturnin-du-Bois

Concours de belote d’été Saint-Saturnin-du-Bois

mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Saturnin-du-Bois

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Au Petit Chêne
Ville
17700 Saint-Saturnin-du-Bois
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Saturnin-du-Bois

Concours de belote d’été

Au Petit Chêne Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 13:30:00
fin : 2026-07-22 13:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Ouvert à tous. Inscription sur place.
Buvette et tombola.
Un lot pour chacun.
  .

Au Petit Chêne Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   amicaledesseniors.stsat@gmail.com

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English :

Open to everyone. Sign up on site.
Refreshments and a raffle.
A prize for everyone.

L’événement Concours de belote d’été Saint-Saturnin-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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