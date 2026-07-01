Concours de belote d’été Saint-Saturnin-du-Bois
mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Saturnin-du-Bois
Informations pratiques
Saint-Saturnin-du-Bois
Concours de belote d’été
Au Petit Chêne Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 13:30:00
fin : 2026-07-22 13:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Ouvert à tous. Inscription sur place.
Buvette et tombola.
Un lot pour chacun.
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Au Petit Chêne Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine amicaledesseniors.stsat@gmail.com
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English :
Open to everyone. Sign up on site.
Refreshments and a raffle.
A prize for everyone.
L’événement Concours de belote d’été Saint-Saturnin-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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