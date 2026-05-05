Animations sensorielles, voyage sonore et visite commentée du jardin botanique pédagogique, Jardin des 1000 ombelles, Aubais
Animations sensorielles, voyage sonore et visite commentée du jardin botanique pédagogique, Jardin des 1000 ombelles, Aubais samedi 6 juin 2026.
Animations sensorielles, voyage sonore et visite commentée du jardin botanique pédagogique Samedi 6 juin, 10h00 Jardin des 1000 ombelles Gard
2€ pour les adhérents / 5€ pour les non-adhérents
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Pour cette journée dont la thématique est la vue, les bénévoles de l’association vous proposent des ateliers et balades sensorielles adaptés à tout âge.
Toute la journée : parcours sonore en visite libre et stands de producteurs
9h30 : accueil autour d’un café ou d’une tisane
10h : visite sensorielle dégustée
11h30 : découverte insolite du jardin “dans le noir”
12h30 : repas partagé tiré du sac
14h : voyage musical et poétique autour des 4 éléments
16h : atelier autour du chant des oiseaux (à confirmer)
17h : visite commentée du jardin
18h – 20h : Apér’ombelles
- Apéro avec tisanes, infusions et vin
- Assiette végétale gourmande : 10€ pour les adhérents, 12€ pour les non-adhérents – sur réservation
- Concert acoustique de Dizzy Swing
Jardin des 1000 ombelles 535 chemin de Rouvignargues, 30250 Aubais Aubais 30250 Gard Occitanie 0781103583 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575608745291 1000 Ombelles est un jardin associatif créé en décembre 2024, situé à Aubais. Sa mission est de transmettre au grand public des savoirs et savoir-faire autour de la préservation du vivant et de l’autonomie alimentaire. Parking sur place
Pour cette journée dont la thématique est la vue, les bénévoles de l’association vous proposent des ateliers et balades sensorielles adaptés à tout âge. Le programme détaillé sera complété un mois :…
©1000Ombelles