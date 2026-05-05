Animations sensorielles, voyage sonore et visite commentée du jardin botanique pédagogique, Jardin des 1000 ombelles, Aubais

Animations sensorielles, voyage sonore et visite commentée du jardin botanique pédagogique Samedi 6 juin, 10h00 Jardin des 1000 ombelles Gard

2€ pour les adhérents / 5€ pour les non-adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Pour cette journée dont la thématique est la vue, les bénévoles de l’association vous proposent des ateliers et balades sensorielles adaptés à tout âge.

Toute la journée : parcours sonore en visite libre et stands de producteurs

9h30 : accueil autour d’un café ou d’une tisane

10h : visite sensorielle dégustée

11h30 : découverte insolite du jardin “dans le noir”

12h30 : repas partagé tiré du sac

14h : voyage musical et poétique autour des 4 éléments

16h : atelier autour du chant des oiseaux (à confirmer)

17h : visite commentée du jardin

18h – 20h : Apér’ombelles

Apéro avec tisanes, infusions et vin

Assiette végétale gourmande : 10€ pour les adhérents, 12€ pour les non-adhérents – sur réservation

Concert acoustique de Dizzy Swing

Jardin des 1000 ombelles 535 chemin de Rouvignargues, 30250 Aubais Aubais 30250 Gard Occitanie 0781103583 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575608745291 1000 Ombelles est un jardin associatif créé en décembre 2024, situé à Aubais. Sa mission est de transmettre au grand public des savoirs et savoir-faire autour de la préservation du vivant et de l’autonomie alimentaire. Parking sur place

Pour cette journée dont la thématique est la vue, les bénévoles de l’association vous proposent des ateliers et balades sensorielles adaptés à tout âge. Le programme détaillé sera complété un mois :…

©1000Ombelles