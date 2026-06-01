Apér’ombelles : Apéro au jardin avec concert acoustique, Jardin des 1000 ombelles, Aubais
Apér’ombelles : Apéro au jardin avec concert acoustique, Jardin des 1000 ombelles, Aubais samedi 6 juin 2026.
Apér’ombelles : Apéro au jardin avec concert acoustique Samedi 6 juin, 18h00 Jardin des 1000 ombelles Gard
Participation libre et consciente pour rémunérer les artistes. Réservation du repas obligatoire via HelloAsso.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00
Profitez d’un moment convivial au jardin botanique des 1000 Ombelles à l’occasion des « Apér’ombelles ».
- Dans une ambiance chaleureuse et bucolique, profitez d’un apéro dînatoire original en plein air dans la continuité des animations tout public qui ont lieu toute la journée
- Boissons et préparations culinaires à base de plantes fraîches, de plantes sauvages et vins nature locaux
- Soirée musicale avec le groupe « Dizzy swing »
- Tarif assiette végétale : 12€ pour les adhérents, 15€ pour les non-adhérents. Réservation du repas obligatoire sur Helloasso.
- ❗ Adhésion à l’association possible sur ce lien ou sur place.
- ℹ️ Plus d’information sur l’événement Fb
Jardin des 1000 ombelles 535 chemin de Rouvignargues, 30250 Aubais Aubais 30250 Gard Occitanie 06 63 70 66 50 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575608745291 [{« link »: « https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/w/386955/evenement/19590533/animations-sensorielles-voyage-sonore-et-visite-commentee-du-jardin-botanique-pedagogique#/events/19590533 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/1000-ombelles/evenements/repas-du-soir-aperombelles-4 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/1000-ombelles/adhesions/adhesion »}, {« link »: « https://fb.me/e/a23VBqJzS »}] 1000 Ombelles est un jardin associatif créé en décembre 2024, situé à Aubais. Sa mission est de transmettre au grand public des savoirs et savoir-faire autour de la préservation du vivant et de l’autonomie alimentaire. Parking sur place
Profitez d’un moment convivial au jardin botanique des 1000 Ombelles à l’occasion des « Apér’ombelles ».
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