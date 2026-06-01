Apér’ombelles : Apéro au jardin avec concert acoustique, Jardin des 1000 ombelles, Aubais

Apér’ombelles : Apéro au jardin avec concert acoustique Samedi 6 juin, 18h00 Jardin des 1000 ombelles Gard

Participation libre et consciente pour rémunérer les artistes. Réservation du repas obligatoire via HelloAsso.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Profitez d’un moment convivial au jardin botanique des 1000 Ombelles à l’occasion des « Apér’ombelles ».

Dans une ambiance chaleureuse et bucolique, profitez d’un apéro dînatoire original en plein air dans la continuité des animations tout public qui ont lieu toute la journée

en plein air dans la continuité des animations tout public qui ont lieu toute la journée Boissons et préparations culinaires à base de plantes fraîches, de plantes sauvages et vins nature locaux

Soirée musicale avec le groupe « Dizzy swing »

Tarif assiette végétale : 12€ pour les adhérents, 15€ pour les non-adhérents. Réservation du repas obligatoire sur Helloasso.

❗ Adhésion à l’association possible sur ce lien ou sur place.

ℹ️ Plus d’information sur l’événement Fb

Jardin des 1000 ombelles 535 chemin de Rouvignargues, 30250 Aubais Aubais 30250 Gard Occitanie 06 63 70 66 50 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575608745291 [{« link »: « https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/w/386955/evenement/19590533/animations-sensorielles-voyage-sonore-et-visite-commentee-du-jardin-botanique-pedagogique#/events/19590533 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/1000-ombelles/evenements/repas-du-soir-aperombelles-4 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/1000-ombelles/adhesions/adhesion »}, {« link »: « https://fb.me/e/a23VBqJzS »}] 1000 Ombelles est un jardin associatif créé en décembre 2024, situé à Aubais. Sa mission est de transmettre au grand public des savoirs et savoir-faire autour de la préservation du vivant et de l’autonomie alimentaire. Parking sur place

Profitez d’un moment convivial au jardin botanique des 1000 Ombelles à l’occasion des « Apér’ombelles ».

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