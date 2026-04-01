Animations vacances avril Janzé
Animations vacances avril Janzé lundi 13 avril 2026.
Janzé
Animations vacances avril
51 Rue Jean Marie Lacire, 35150 Janzé Janzé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 15:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Vous pouvez retrouver le programme des vacances d’avril avec tous les jours de la semaine différentes animations ainsi que tous les samedis matins l’instant famille.
Chaque après-midi, du 13 au 24 avril, le centre aquatique les Ondines enrichit son offre avec des activités ludiques de 15h à 17h parcours aquatiques, jeux en équipe et défis pour toute la famille !
Une idée de sortie originale et rafraîchissante pour les vacances ! .
51 Rue Jean Marie Lacire, 35150 Janzé Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 71 00 35 35
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English :
L’événement Animations vacances avril Janzé a été mis à jour le 2026-04-02 par ADT 35 ADMIN
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