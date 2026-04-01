Janzé

Animations vacances avril

51 Rue Jean Marie Lacire, 35150 Janzé Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 15:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Vous pouvez retrouver le programme des vacances d’avril avec tous les jours de la semaine différentes animations ainsi que tous les samedis matins l’instant famille.

Chaque après-midi, du 13 au 24 avril, le centre aquatique les Ondines enrichit son offre avec des activités ludiques de 15h à 17h parcours aquatiques, jeux en équipe et défis pour toute la famille !

Une idée de sortie originale et rafraîchissante pour les vacances ! .

51 Rue Jean Marie Lacire, 35150 Janzé Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 71 00 35 35

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English :

L’événement Animations vacances avril Janzé a été mis à jour le 2026-04-02 par ADT 35 ADMIN