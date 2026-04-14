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Tous à la ferme – GAEC de la Pilais, GAEC de la Pilais, Janzé

Tous à la ferme – GAEC de la Pilais, GAEC de la Pilais, Janzé

Tous à la ferme – GAEC de la Pilais, GAEC de la Pilais, Janzé dimanche 7 juin 2026.

Lieu : GAEC de la Pilais

Adresse : La Trouinsais 35150 Janzé

Ville : 35150 Janzé

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tous à la ferme – GAEC de la Pilais Dimanche 7 juin, 10h30 GAEC de la Pilais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

GAEC de la Pilais La Trouinsais 35150 Janzé Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne
Maquillage enfants

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