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Les audacieuses Janzé

Les audacieuses Janzé samedi 20 juin 2026.

Adresse : Le Gentieg Ferme de l'Yve

Ville : 35150 Janzé

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Janzé

Les audacieuses

Le Gentieg Ferme de l’Yve Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-21 02:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Samedi 20 juin au Gentieg et Ferme de l’Yve, de 14h à 2h
Journée interculturelle contre les violences faites aux femmes ateliers danses, cuisine, chant, yoga, taï-chi…
Initiations et mini tournoi de cricket gratuits, marché d’artisanat d’ici et d’ailleurs, table ronde sur les violences faites aux femmes dans le monde en présence de Naïma Peron (présidente de Light of Africa ), expo photos, spectacles de danse et musique en plein air gratuits, ateliers enfants gratuits (dessins, maquillage, rangolis…), dîner et spectacle le soir au Gentieg.

Pour toute inscription ou renseignements
site internet www.pengalalayam.com
téléphone 06. 83. 34. 39. 43   .

Le Gentieg Ferme de l’Yve Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 34 39 43 

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English :

L’événement Les audacieuses Janzé a été mis à jour le 2026-04-13 par ADT 35 ADMIN

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