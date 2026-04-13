Janzé

Les audacieuses

Le Gentieg Ferme de l’Yve Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-21 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Samedi 20 juin au Gentieg et Ferme de l’Yve, de 14h à 2h

Journée interculturelle contre les violences faites aux femmes ateliers danses, cuisine, chant, yoga, taï-chi…

Initiations et mini tournoi de cricket gratuits, marché d’artisanat d’ici et d’ailleurs, table ronde sur les violences faites aux femmes dans le monde en présence de Naïma Peron (présidente de Light of Africa ), expo photos, spectacles de danse et musique en plein air gratuits, ateliers enfants gratuits (dessins, maquillage, rangolis…), dîner et spectacle le soir au Gentieg.

Pour toute inscription ou renseignements

site internet www.pengalalayam.com

téléphone 06. 83. 34. 39. 43 .

Le Gentieg Ferme de l’Yve Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 34 39 43

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English :

L’événement Les audacieuses Janzé a été mis à jour le 2026-04-13 par ADT 35 ADMIN