Tous à la ferme – GAEC de la Pilais, GAEC de la Pilais, Janzé

Tous à la ferme – GAEC de la Pilais Dimanche 7 juin, 10h30 GAEC de la Pilais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

GAEC de la Pilais La Trouinsais 35150 Janzé Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne

Baptême de tracteur

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