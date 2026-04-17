ANIMATIONS VACANCES DE PRINTEMPS MO.CO. Montpellier

Montpellier

ANIMATIONS VACANCES DE PRINTEMPS MO.CO.

13 rue de la république Montpellier Hérault

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-26 2026-04-28 2026-04-29

Ne manquez pas les animations au MO.CO. pendant les vacances de Printemps !

Visites et ateliers au MO.CO.

Pendant les vacances

Ne manquez pas les animations au MO.CO. pendant les vacances de Printemps !

Visites et ateliers au MO.CO.

Pendant les vacances

• Samedi 18 avril, de 10h à 11h → Visite des tout-petits. Une exploration des oeuvres avec des livres, des comptines et des activités au rythme des bébés. 0-3 ans.

• Dimanche 19 avril, de 11h à 12h30 → Visite famille Panor-art-ma ! Dessin, photo, collage… inspire-toi des oeuvres de l’exposition et compose ton propre panorama. 7 12 ans.

• Mardi 21 avril, de 14h à 15h30 → Visite famille paysaginaire. À travers cet atelier, explore les paysages et invente les tiens. 3-6 ans.

• Mercredi 22 avril, de 15h à 16h → Ateliers du salon. Profitez d’un atelier créatif avec un médiateur culturel. À partir de 6 ans.

Gratuit

• Dimanche 26 avril, de 11h à 12h30 → Visite famille Formidable forme-idée. Rondes, carrées, triangulaires ; dessinés, peintes ou tamponnées, les formes sont partout. Créé les tiennes et assemble les. 3- 6 ans.

• Mardi 28 avril, de 14h à 15h30 → Visite famille auto-collage. À la manière des artistes de l’exposition, découpe, colle, décolle et recolle. 3-6 ans.

• Mercredi 29 avril, de 10h à 11h → Visite des tout-petits. Une exploration des oeuvres avec des livres, des comptines et des activités au rythme des bébés. 0-3 ans.

• Mercredi 29 avril, de 15h à 16h → Ateliers du salon. Profitez d’un atelier créatif avec un médiateur culturel. À partir de 6 ans.

Gratuit

et bien d’autres ! .

13 rue de la république Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 99 58 28 00

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English :

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L’événement ANIMATIONS VACANCES DE PRINTEMPS MO.CO. Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER