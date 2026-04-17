ANIMATIONS VACANCES DE PRINTEMPS MO.CO. PANACÉE Montpellier

Montpellier

ANIMATIONS VACANCES DE PRINTEMPS MO.CO. PANACÉE

Centre d’art contemporain Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-26 2026-04-30

Pendant les vacances ateliers et visites pour les familles au MO.CO. Panacée

Pendant les vacances ateliers et visites pour les familles au MO.CO. Panacée

• Samedi 18 avril, de 14h à 17h → Atelier Baz’art ensemble. Une programmation conçue par et pour les jeunes. Les jeunes du programme Art ensemble vous offrent un moment de créativité dans lequel vous participez à créer une oeuvre collective. Attendez-vous à vivre une expérience surprenante et à découvrir une pratique artistique sous un angle décalé. 16-25 ans.

• Dimanche 19 avril à 11h → Visite famille Paysage en douceur. Laisse-toi inspirer par Les Herbes de Fabien Conti pour créer un paysage sensible, propice à la contemplation et à l’imaginaire. 3-6 ans.

• Mercredi 22 avril, à 10h → Visite des tout-petits. Une exploration des oeuvres avec des livres, des comptines et des activités au rythme des bébés. 0-3 ans.

• Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 avril, de 14h à 16h → Stage des vacances Façonne ta créature légendaire . Tristan Chevillard s’inspire des monstres et légendes locales comme la Tarasque pour créer ses sculptures. Viens inventer ta propre créature mythologique. Un atelier de modelage en céramique entre conte et création, avec l’équipe de médiation. Sur 3 demi-journées. 7-12 ans.

• Dimanche 26 avril, à 11h → Visite famille Esquisse de mémoire. Plonge dans tes souvenirs et donne-leur forme à travers une création artistique. 7-12 ans.

• Jeudi 30 avril, à 14h → Visite famille Portrait découpé. Et si ton sportif préféré devenait une oeuvre d’art ? À travers le découpage et le collage, crée un portrait inspiré du travail de Raphaëlle Benzimra. 3-6 ans.

L’ensemble de ces événements est gratuit sur inscription .

Centre d’art contemporain Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 88 58 28 00

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English :

Vacation workshops and tours for families at MO.CO. Panacée

L’événement ANIMATIONS VACANCES DE PRINTEMPS MO.CO. PANACÉE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER